Ausstellung in Wegenstedt: Fast vergessene Berufe, neu entdeckt

Petra Mewes, Mitglied der Chronikkommission, zeigt in der Geschichtswerkstatt in Wegenstedt, wie die nostalgische Nähmaschine des Schneiders Richard Eggeling funktioniert. Auch Martina Körtge (links) aus Flechtingen und Annemarie Scholz aus Wusterhausen/Brandenburg besuchen die Ausstellung.

Wegenstedt. - Wie funktioniert eine alte Nähmaschine mit Fußpedal? Welche Aufgabe hat der Amboss vom Schmied? Und was ist ein Siebenstriemer? Die Ausstellung in der Geschichtswerkstatt bietet eine unglaubliche Vielfalt an alter und fast vergessener Handwerkskunst.