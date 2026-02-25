Professionell im Beruf, leidenschaftlich im Ehrenamt: Er rettet, er leitet und er motiviert – Marcus Gratzke vereint gleich mehrere Ehrenämter. Ein Blick auf einen Mann, der seine Freizeit dem Wohl anderer widmet.

Seine Freizeit für andere geben

Rettungsschwimmer und Trainer Marcus Gratzke gibt seinen Schützlingen Tipps und Anweisungen im Haldensleber Rollibad.

Haldensleben - Am Beckenrand mit Badelatschen oder singend mit der Gitarre in der Hand im Gemeindesaal der St.-Liborius-Kirche: Marcus Gratzkes Hobbys tun nicht nur ihm gut, sondern vor allem auch anderen. Der 49-jährige Bebertaler ist neben seinem Beruf als Fördergrundschulleiter ehrenamtlich bei der Wasserwacht und als Chorleiter tätig.