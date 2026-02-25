Seine Freizeit für andere geben Bebertals Multitalent: Schulleiter, Trainer, Musiker – Marcus Gratzkes außergewöhnlicher Einsatz
Professionell im Beruf, leidenschaftlich im Ehrenamt: Er rettet, er leitet und er motiviert – Marcus Gratzke vereint gleich mehrere Ehrenämter. Ein Blick auf einen Mann, der seine Freizeit dem Wohl anderer widmet.
25.02.2026, 18:00
Haldensleben - Am Beckenrand mit Badelatschen oder singend mit der Gitarre in der Hand im Gemeindesaal der St.-Liborius-Kirche: Marcus Gratzkes Hobbys tun nicht nur ihm gut, sondern vor allem auch anderen. Der 49-jährige Bebertaler ist neben seinem Beruf als Fördergrundschulleiter ehrenamtlich bei der Wasserwacht und als Chorleiter tätig.