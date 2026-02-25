Mit einer ganzen Reihe an Konzerten bereichert die Magdeburger Factory dieser Tage den Kulturkalender in Magdeburg. Hier eine Übersicht.

Magdeburg. - Mit einem wahren Marathon aus Konzerten trägt die Factory in der Sandbreite 2 dieser Tage zum Nachtleben in Magdeburg bei. Hier ein Überblick.

26. Februar – Madeline Juno: „Anomalie Pt.1 Tour“: Am Donnerstagabend gastiert ab 20 Uhr die Berliner Singer-Songwriterin Madeline Juno in der Factory, um im Rahmen ihrer „Anomalie Pt.1 Tour“ neue und bekannte Songs live zu präsentieren. Mit ihrem Mix aus einfühlsamen Texten und eingängigen Popsongs verspricht sie einen gefühlvollen Konzertabend, der sowohl Fans als auch neue Zuhörer begeistern dürfte. Die Künstlerin hat sich in den letzten Jahren mit chartnotierten Alben und Hunderten Millionen Streams eine treue Fangemeinde erspielt. Neben ihrer markanten Stimme steht bei diesem Auftritt insbesondere die emotionale Nähe zum Publikum im Vordergrund.

27. Februar – Agnostic Front: „Echoes In Eternity Tour“: Am Freitag ab 18.30 Uhr bringt die Hardcore-Legende Agnostic Front brachiale Energie in die Factory und lässt mit der „Echoes In Eternity Tour“ den Street-Punk-Sound der New Yorker Urgesteine aufleben. Erwartet werden kompromisslose Gitarrenriffs und eine explosive Bühnenpräsenz, die alteingesessene Fans und neugierige Konzert­besucher gleichermaßen anziehen dürfte. Die Band, die seit den frühen 1980er-Jahren zu den prägenden Kräften der Hardcore-Szene zählt, steht für kompromisslosen, schnellen Sound und politisch aufgeladene Texte. In der Factory verspricht dieser Abend ein Erlebnis für Liebhaber härterer Klänge zu werden.

Auch interessant: Tickets zu diesen und weiteren Konzerten und Partys in der Factory gibt es auch online bei biberticket.de sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Agnostic Front bringen Metal nach Magdeburg. Foto: Veranstalter

28. Februar – Waving The Guns: „Im Zenit Tour 2025/2026“: Am Samstag ab 20 Uhr hält Waving The Guns mit ihrer „Im Zenit Tour“ 2025/2026 Einzug in die Factory und verknüpft deutschsprachigen Rap mit sozialkritischen Texten und dynamischen Beats. Die Formation hat sich über Jahre eine feste Fanbasis erspielt und ist für ihre mitreißenden Liveshows bekannt, bei denen politische Botschaften und urbane Klangbilder aufeinandertreffen. In Magdeburg verspricht der Auftritt wieder eine energiegeladene Mischung aus harten Tracks und Crowd-Interaktion. Besonders junge Hip-Hop-Fans werden diesen Abend bereits seit Wochen im Kalender markiert haben.