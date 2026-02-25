Ursprünglich sollten Eltern bis zu 140 Prozent mehr für Kita und Hort zahlen – dann melden sich die Proteste. Wie viel Familien jetzt wirklich zusätzlich zahlen.

Neue Kita-Gebühren in der Verbandsgemeinde Flechtingen: Elternproteste zeigen Wirkung

Eltern verfolgen die Sitzung des Verbandsgemeinderates: Nach der abgemilderten Erhöhung der Kita- und Hortgebühren zeigen sich viele erleichtert. Nancy Krehl (vorn, 3.v.l.) hatte sich im Vorfeld mit anderen Eltern aktiv gegen die ursprünglichen Pläne engagiert.

Flechtingen - Die geplante drastische Erhöhung der Kita- und Hortgebühren in der Verbandsgemeinde (VG) Flechtingen wird nach heftigen Protesten der Eltern abgemildert. Ursprünglich sah die Erhöhung Beiträge von bis zu 140 Prozent vor, nun fällt die Steigerung deutlich moderater aus.