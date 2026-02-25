Wie teuer wird Kinderbetreuung? Neue Kita-Gebühren in der Verbandsgemeinde Flechtingen: Elternproteste zeigen Wirkung
Ursprünglich sollten Eltern bis zu 140 Prozent mehr für Kita und Hort zahlen – dann melden sich die Proteste. Wie viel Familien jetzt wirklich zusätzlich zahlen.
Aktualisiert: 25.02.2026, 18:26
Flechtingen - Die geplante drastische Erhöhung der Kita- und Hortgebühren in der Verbandsgemeinde (VG) Flechtingen wird nach heftigen Protesten der Eltern abgemildert. Ursprünglich sah die Erhöhung Beiträge von bis zu 140 Prozent vor, nun fällt die Steigerung deutlich moderater aus.