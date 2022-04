Storchenprojekt Beendorfer Kita-Kinder bauen ein Nest

Störche und ihre Aufzucht der Jungen gelten in den Dörfern als Symbol für Leben und Nachwuchs. So auch in Beendorf, wo ein neues Nest darauf wartet, installiert zu werden. Das alte liegt auf einem baufälligen Schornstein und muss ersetzt werden. Daraus entstand ein ganzes Programm für die Beendorfer Kindertagesstätte.