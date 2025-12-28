Im Wedringer Dorfgemeinschaftshaus stehen jetzt 80 neue Stühle im Großen Saal. Gemeinsam wurden dafür die alten Stühle heruntergetragen und die neuen wieder hinauf.

Bereit zum Feiern: 80 neue Stühle für das Wedringer Dorfgemeinschaftshaus

Die Treppe führt zum Großen Saal des Wedringer Dorfgemeinschaftshauses. Neben Ortsbürgermeister André Wiklinski (vorn) helfen Finn Fieseler (v. u. n. o.), Kevin Tschorn, Isabelle Holze, Daniel Gädge, Sabine Frost und Michael Meyer tatkräftig beim Tragen der neuen Stühle.

Wedringen - Damit es die Mitglieder des Fördervereins des Dorfgemeinschaftshauses bei Versammlungen und Feierlichkeiten bequem haben, sind 80 neue Stühle für den Großen Saal angekommen. In einer Umfrage wurde abgefragt, wer zum Hochtragen und Auspacken vorbeikommen könnte. Sofort haben sich 15 freiwillige Helferinnen und Helfer jeden Alters gefunden, die Zeit zum Anpacken haben.