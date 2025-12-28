weather wolkig
Seit 2022 herrscht Stillstand beim Ausbau der Bahnstrecke zwischen Halberstadt und Magdeburg – und der wird wohl noch andauern. Nun nennt die Deutsche Bahn die Gründe dafür.

Von Thomas Kügler 28.12.2025, 10:00
Eine Herkulesaufgabe: Auf der Bahnstrecke zwischen Halberstadt und Magdeburg müssen die Gleise erneuert werden.
Halberstadt. - Vor zehn Jahren begann die Sanierung der Bahnstrecke zwischen Magdeburg, Oschersleben, Halberstadt und Thale. Doch seit 2022 stockt der Ausbau und der Abschluss wird sich wohl noch einmal verzögern. Schuld sind neue Vorschriften und bauliche Mängel.