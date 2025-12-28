Bahnverkehr im Harz Alte Gleise verzögern Bahn-Ausbau zwischen Halberstadt und Magdeburg
Seit 2022 herrscht Stillstand beim Ausbau der Bahnstrecke zwischen Halberstadt und Magdeburg – und der wird wohl noch andauern. Nun nennt die Deutsche Bahn die Gründe dafür.
28.12.2025, 10:00
Halberstadt. - Vor zehn Jahren begann die Sanierung der Bahnstrecke zwischen Magdeburg, Oschersleben, Halberstadt und Thale. Doch seit 2022 stockt der Ausbau und der Abschluss wird sich wohl noch einmal verzögern. Schuld sind neue Vorschriften und bauliche Mängel.