Wedringen. - Ein großer Saal für 80 Gäste, Bar-Bereich mit Kühlschrank, Garderobe und nicht zuletzt moderne Toilettenräume: Das Dorfgemeinschaftshaus in Wedringen hat alles, was Vereine für ihre Veranstaltungen oder Privatleute für Feiern brauchen. „Hochzeiten, Jugendweihe, Geburtstag, Weihnachtsfeier: Bei uns kann man alles feiern, was es so gibt. Wir haben auch ein schönes Außengelände, das gebucht werden kann“, sagt André Wiklinski. Der Wedringer Ortsbürgermeister (CDU) ist Vorstandsmitglied des Fördervereins Dorfgemeinschaftshaus und freut sich, dass der Saal des altehrwürdigen Hauses künftig wieder an Privatleute vermietet werden kann.