Plötzlich wird es emotional: Zwei Persönlichkeiten, die als einstige Landärzte die Region über Jahrzehnte prägten, stehen unerwartet im Mittelpunkt des Neujahrsempfanges. Ihre Ehrung sorgt für bewegende und überraschende Momente.

Bewegender Moment für ein Ärzte-Ehepaar in Calvörde: Eintrag ins Goldene Buch

Dr. Erika Rücker und Dr. Reinhard Rücker tragen sich in das Goldene Buch der Gemeinde Calvörde ein. Damit wird ihr außergewöhnliches Lebenswerk offiziell gewürdigt.

Calvörde - Ganz im Zeichen von Dankbarkeit und Anerkennung stand der Neujahrsempfang der Gemeinde Calvörde. „Es ist mir eine besondere Ehre, heute zwei Menschen zu würdigen, die über viele Jahrzehnte hinweg das Leben in unserer Gemeinde Calvörde maßgeblich mitgeprägt haben“, betonte Bürgermeister Hubertus Nitzschke (UWG) in seiner Laudatio.