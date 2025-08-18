Mit den Motorrädern haben sich drei befreundete Biker von Polen auf eine 750 Kilometer lange Tour gemacht. Von Ciechanów ging es in die Partnerstadt Haldensleben.

Haldensleben. - Drei befreundete Biker aus dem Städtchen Ciechanów in Polen haben sich mit ihren Motorrädern auf eine lange Reise gemacht. Nach einem Zwischenstopp mit Übernachtung in Magdeburg kamen Jurzy Szczechowicz, Wojciech Falecki und Pawel Stypick in Haldensleben an.

Vor dem Rathaus wurden sie unter anderem vom stellvertretenden Bürgermeister Oliver Karte und zwei gleichgesinnten Motorradfans aus der Stadt begrüßt: Fokko Säger und Detlef Zechelt waren ebenfalls mit ihren Maschinen angereist.

Städtepartnerschaft zwischen Haldensleben und Ciechanów seit 1992

Beim Übersetzen vom Polnischen ins Deutsche und umgekehrt half Edyta Zander aus der Kulturabteilung. Nach dem Empfang tauschten sich die Vertreter aus den beiden Partnerstädten beim gemeinsamen Mittagessen aus. Seit 1992 pflegt Haldensleben eine Städtepartnerstadt zu Ciechanów.

Nächste Etappe: Motorradreise ins tschechische Tetschen

Für die Biker ging es nach einer Übernachtung in Haldensleben weiter zu befreundeten Motorradfahrern in tschechische Tetschen und von dort aus wieder zurück in die Heimat. Wie die Drei erzählten, haben sie sich vorgenommen, nacheinander alle Partnerstädte von Ciechanów zu besuchen – Haldensleben war zuerst an der Reihe.