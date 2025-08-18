weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Eigenbau-Fahrzeug ist in guten Händen: Best of DDR-Technik auf vier Rädern: Der verrückteste Traktor des Jerichower Landes

Eigenbau-Fahrzeug ist in guten Händen Best of DDR-Technik auf vier Rädern: Der verrückteste Traktor des Jerichower Landes

In Fienerode fahren junge Leute den wahrscheinlich ungewöhnlichsten Traktor des Jerichower Landes. Dieser ist aus verschiedenen DDR-Fahrzeugen zusammengebaut und läuft immer noch.

Von Mike Fleske Aktualisiert: 18.08.2025, 16:43
Die jungen Leute aus Fienerode und Mützel mit ihrem aus verschiedenen der DDR-Zeit stammenden Bauteilen zusammengesetzten Mini-Traktor.
Die jungen Leute aus Fienerode und Mützel mit ihrem aus verschiedenen der DDR-Zeit stammenden Bauteilen zusammengesetzten Mini-Traktor. Foto: Mike Fleske

Fienerode/Mützel - Es ist das wohl ungewöhnlichste Fahrzeug der Region: Der Mini-Traktor, den junge Leute aus Fienerode und Mützel in ihrer Freizeit pflegen und fahren.