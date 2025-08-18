Eigenbau-Fahrzeug ist in guten Händen Best of DDR-Technik auf vier Rädern: Der verrückteste Traktor des Jerichower Landes
In Fienerode fahren junge Leute den wahrscheinlich ungewöhnlichsten Traktor des Jerichower Landes. Dieser ist aus verschiedenen DDR-Fahrzeugen zusammengebaut und läuft immer noch.
Aktualisiert: 18.08.2025, 16:43
Fienerode/Mützel - Es ist das wohl ungewöhnlichste Fahrzeug der Region: Der Mini-Traktor, den junge Leute aus Fienerode und Mützel in ihrer Freizeit pflegen und fahren.