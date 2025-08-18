In Fienerode fahren junge Leute den wahrscheinlich ungewöhnlichsten Traktor des Jerichower Landes. Dieser ist aus verschiedenen DDR-Fahrzeugen zusammengebaut und läuft immer noch.

Best of DDR-Technik auf vier Rädern: Der verrückteste Traktor des Jerichower Landes

Eigenbau-Fahrzeug ist in guten Händen

Die jungen Leute aus Fienerode und Mützel mit ihrem aus verschiedenen der DDR-Zeit stammenden Bauteilen zusammengesetzten Mini-Traktor.

Fienerode/Mützel - Es ist das wohl ungewöhnlichste Fahrzeug der Region: Der Mini-Traktor, den junge Leute aus Fienerode und Mützel in ihrer Freizeit pflegen und fahren.