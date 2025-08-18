weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Kirchspiel Stremme/Nitzahn: Drei Lieblingsmelodien für Superintendentin Ute Mertens zum Abschied in Schlagenthin

Die scheidende Superintendentin Ute Mertens war seit dem vergangenen Jahr auch Vertretungspfarrerin im Kirchspiel Stremme/Nitzahn und hat jetzt ihren letzten Gottesdienst in dieser Funktion gehalten.

Von Simone Pötschke 18.08.2025, 16:18
¥vonne Pilz (l.) und Enno von Katte verabschiedeten Ute Mertens in Schlagenthin. Foto: Simone Pötschke

Schlagenthin - Nur kurz erwähnte Superintendentin Ute Merten eingangs des Gottesdienstes am Sonntagnachmittag in Schlagenthin, dass sie letztmalig als Superintendentin dieses Amt in dieser Kirche ausführen werde.