Kirchspiel Stremme/Nitzahn Drei Lieblingsmelodien für Superintendentin Ute Mertens zum Abschied in Schlagenthin
Die scheidende Superintendentin Ute Mertens war seit dem vergangenen Jahr auch Vertretungspfarrerin im Kirchspiel Stremme/Nitzahn und hat jetzt ihren letzten Gottesdienst in dieser Funktion gehalten.
18.08.2025, 16:18
Schlagenthin - Nur kurz erwähnte Superintendentin Ute Merten eingangs des Gottesdienstes am Sonntagnachmittag in Schlagenthin, dass sie letztmalig als Superintendentin dieses Amt in dieser Kirche ausführen werde.