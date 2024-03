Brand an der Bahnhofstraße nahe den Stadtwerken Auto brennt auf Parkplatz in Haldensleben - Polizei sucht nach Tätern

An der Haldensleber Bahnhofsraße ist in der Nacht zum Freitag ein Auto in Flammen aufgegangen. An drei daneben parkenden Autos entstand Totalschaden. Die Polizei sucht nun nach zwei Tätern, die ein Zeuge gesehen haben soll.