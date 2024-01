Brand in Calvörde Haus steht Neujahr in Flammen: Einsatzleiter der Feuerwehr hat keine guten Nachrichten

Schreckliches Drama in Calvörde: Am Neujahrstag steht ein Wohnhaus in Flammen. Der Ortswehrleiter der Feuerwehr Calvörde berichtet nun von dem Einsatz und hat keine gute Nachrichten.