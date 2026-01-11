weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Plötzliches Feuer: Brand in einer Gartensparte in Haldensleben: Nachbarn alarmieren Feuerwehr

Plötzliches Feuer Brand in einer Gartensparte in Haldensleben: Nachbarn alarmieren Feuerwehr

Ein Gartenhäuschen in Haldensleben steht plötzlich in Flammen – aufmerksame Nachbarn schlagen Alarm. Die Feuerwehr ist schnell zur Stelle. Wie das Feuer ausbrechen konnte, bleibt vorerst ein Rätsel.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 11.01.2026, 13:47
Der Einsatzleiter übergibt beim Brandeinsatz in der Gartensparte in Haldensleben den Atemschutzgeräteträgern die Wärmebildkamera, um damit versteckte Glutnester im Gartenhäuschen zu finden.
Der Einsatzleiter übergibt beim Brandeinsatz in der Gartensparte in Haldensleben den Atemschutzgeräteträgern die Wärmebildkamera, um damit versteckte Glutnester im Gartenhäuschen zu finden. Foto: Anett Roisch

Haldensleben - Um 10.30 Uhr am Sonntag rückten 23 Einsatzkräfte der Feuerwehr Haldensleben mit fünf Fahrzeugen zu einem Brand in einem Gartenhäuschen in Haldensleben aus. Vor Ort waren auch Polizei und Rettungsdienst.