Eil
Plötzliches Feuer Brand in einer Gartensparte in Haldensleben: Nachbarn alarmieren Feuerwehr
Ein Gartenhäuschen in Haldensleben steht plötzlich in Flammen – aufmerksame Nachbarn schlagen Alarm. Die Feuerwehr ist schnell zur Stelle. Wie das Feuer ausbrechen konnte, bleibt vorerst ein Rätsel.
Aktualisiert: 11.01.2026, 13:47
Haldensleben - Um 10.30 Uhr am Sonntag rückten 23 Einsatzkräfte der Feuerwehr Haldensleben mit fünf Fahrzeugen zu einem Brand in einem Gartenhäuschen in Haldensleben aus. Vor Ort waren auch Polizei und Rettungsdienst.