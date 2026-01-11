Ein Gartenhäuschen in Haldensleben steht plötzlich in Flammen – aufmerksame Nachbarn schlagen Alarm. Die Feuerwehr ist schnell zur Stelle. Wie das Feuer ausbrechen konnte, bleibt vorerst ein Rätsel.

Brand in einer Gartensparte in Haldensleben: Nachbarn alarmieren Feuerwehr

Der Einsatzleiter übergibt beim Brandeinsatz in der Gartensparte in Haldensleben den Atemschutzgeräteträgern die Wärmebildkamera, um damit versteckte Glutnester im Gartenhäuschen zu finden.

Haldensleben - Um 10.30 Uhr am Sonntag rückten 23 Einsatzkräfte der Feuerwehr Haldensleben mit fünf Fahrzeugen zu einem Brand in einem Gartenhäuschen in Haldensleben aus. Vor Ort waren auch Polizei und Rettungsdienst.