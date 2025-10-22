Die Freiwillige Feuerwehr in Haldensleben rückt in der Nacht zu einem Brand auf einer Baustelle aus.

Haldensleben/VS/JK. - Die Freiwillige Feuerwehr Haldensleben ist in der Nacht zum Mittwoch, 22. Oktober, ausgerückt. Um 0.06 Uhr wurden sie zunächst wegen eines Fassadenbrands auf einer Baustelle in der Haldensleber Eschenbreite alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass einige Stapel Dämmwolle brannten.

Feuerwehr konnte Brand schnell löschen

„Mit zwei C-Rohren und rund 2.500 Litern Wasser konnte der Brand schnell gelöscht werden. Anschließend wurden die Reste auseinandergezogen und mit der Wärmebildkamera kontrolliert“, heißt es auf der Facebook-Seite der Feuerwehr zu dem Einsatz, der nach rund einer Stunde beendet war.

Lesen Sie auch:Tödlicher Brand am Jungfernstieg: Polizei nennt erste Erkenntnisse

Die Wehr war mit sieben Fahrzeugen vor Ort, darunter auch die Drehleiter und das Wechselladerfahrzeug, das einen Abrollbehälter für Löschwasser transportiert, um große Mengen Wasser zur Einsatzstelle zu bringen.