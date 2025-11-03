Wenn Kinder eine Grundschule besuchen sollen, die außerhalb des Schuleinzugsbereiche liegt, sollen Eltern in Burg dafür bezahlen. Bei Ausnahmen vom Schulbezirk wird eine Gebühr fällig.

Schuleinzugsbereiche: Eltern in Burg sollen zahlen, wenn ihr Kind eine andere Grundschule besuchen soll

Sollen Kinder eine Grundschule besuchen, die nicht im festgelegten Schuleinzugsbereich liegt, soll nun in Burg eine Gebühr fällig werden.

Burg - Die Liste der Gebühren, die von der Stadtverwaltung erhoben werden, wird in Burg verlängert. So sieht es eine Änderung der Satzung für die Schuleinzugsbereiche vor.

Konkret geht es um eine Entscheidung über Ausnahmen. Also den Fall, dass die von Familien gewünschte Grundschule nicht im eigentlichen Einzugsbereich liegt, der für Grundschulen festgelegt wurde.

Seit August 2025 liegt die Entscheidungskompetenz beim Schulträger. Daher ist die Stadtverwaltung in Burg unmittelbar zuständig, wenn Erziehungsberechtigte einen entsprechenden Antrag auf Ausnahmen vom Schuleinzugsbereich stellen, wie es in einer Beschlussvorlage heißt.

Gebühr bei Grundschulen orientiert sich am Arbeitsaufwand der Burger Verwaltung

Darin ist auch aufgeführt, dass für solche Fälle künftig eine Gebühr erhoben werden soll. Höhe: 30 Euro. Die würden sich am durchschnittlichen Arbeitsaufwand orientieren, der mit solch einem Antrag einhergeht. Also für Prüfung, Anhörung (der betroffenen Schulen) und Abstimmung mit dem Schulträger, der das Kind aufnehmen soll.

Diese Regelung hat einen finanziellen Hintergrund, die Stadtkasse ist klamm. Im Konsolidierungskonzept des städtischen Haushalts ist festgelegt worden, dass „für Ausnahmegenehmigungen Verwaltungsgebühren zu erheben sind“.

Gebühr für Ausnahme bei der Wahl der Grundschule in Burg füllt nur bedingt die Kasse

Eine große Einnahmequelle ist die angestrebte Satzungsänderung allerdings nicht: Es wird mit rund 30 Anträgen gerechnet, die pro Jahr gestellt werden. So viele waren es in etwa in den zurückliegenden Jahren.

Der Stadtrat stimmt über die Satzung bei seiner Sitzung am Mittwoch, 5. November 2025, ab. Beginn ist um 17 Uhr in der Stadthalle am Platz des Friedens 1.