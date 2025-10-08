Der Neubau der Möller-Brücke in Kämkerhorst sorgt für Frust: Umwege, Verzögerungen und explodierende Kosten belasten das Projekt. Vor allem die Anforderungen zum Erhalt der historischen Brücke stoßen auf Kritik.

Beim Neubau der Möller-Brücke im Biosphärenreservat Drömling in Kämkerhorst gibt es einige Hindernisse. Die Brückenbauarbeiter der Firma Ost-Bau bereiten die Betonarbeiten vor.

Kämkerhorst - Hochbetrieb herrscht auf der Baustelle an der Möller-Brücke. Über die frisch restaurierte historische Brücke wird gerade eine neue Überführung gebaut. Die Bauleute arbeiten aktuell an der Schalung, setzen präzise die Verschalungselemente zusammen und verlegen die Bewehrung aus Stahl, die später den Beton verstärken wird. „Als Nächstes kommt der Beton. Bei uns läuft alles nach Plan“, sagt Bauarbeiter Steffen Kühne von der Firma Ost-Bau.