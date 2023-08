Eine kunterbunte Unterwasserwelt haben 15 Kinder und Jugendliche am Mittellandkanal in Haldensleben geschaffen. Ein kleiner Kunstbeitrag, um die Stadt zu verschönern.

Bunte Unterwasserwelt am Kanal in Haldensleben

Beim jüngsten TalentCampus der Kreisvolkshochschule Börde haben 15 Kinder und Jugendliche zwei Graffiti unter der Kanalbrücke an der Süplinger Straße in Haldensleben gesprayt und den grauen Beton dabei in eine kunterbunte Unterwasserwelt verwandelt.

Haldensleben - Wer in Haldensleben am Mittellandkanal entlang spazieren geht, kennt die weißen Betonwände. Viele von ihnen sind mit sogenannten Tags beschmiert, manchmal sind es einfach auch nur dumme Sprüche, die dort mit Farbdosen aufgetragen wurden. Der Anblick ärgert viele – dessen sind sich auch die Stadtverwaltung Haldensleben und die Außenstelle Haldensleben des Wasser- und Schifffahrtsamtes bewusst.

Einen bunten Lichtblick haben nun 15 Kinder und Jugendliche geschaffen. Im Rahmen des TalentCampus’ der Kreisvolkshochschule (KVHS) Börde in Haldensleben haben sie eine Unterwasserwelt nach ihren Vorstellungen erschaffen und ihre Motive mit Farbe an die Fundamente der Mittellandkanalbrücke an der Süplinger Straße gesprüht. „Wir wollten einfach unsere Stadt ein bisschen schöner machen“, nennt die Leiterin der KVHS, Sylvia Wolf, einen Aspekt der Ferienaktion. Und das haben die Teilnehmer innerhalb einer Woche auch geschafft.

Sprayer aus Magdeburg geben wichtige Tipps

Für solch ein Graffiti-Projekt war das Wetter Anfang der Woche im Grunde genommen nicht optimal. „Wasser von oben und Wind von schräg“, fasst Ulf Dreyer, Abteilungsleiter für Jugend und Sport in der Stadtverwaltung – die im übrigen genau wie die Außenstelle Haldensleben des Wasser- und Schifffahrtsamtes und der Landkreis Börde Partner des Projekts war – die schwierigen Verhältnisse zum Projektstart knapp zusammen.

Doch davon ließen sich die Mädchen und Jungen nicht wirklich abschrecken, hatten sie doch dank der Standortwahl eine feste Fahrbahn über den Köpfen. Und die beiden Sprayer Yoshi und Rodney aus Magdeburg wussten so machen Kniff, wie auch bei etwas schwierigeren Wetterverhältnissen Graffiti-Kunstwerke an Wänden entstehen können.

Nächste Brücke schon im Visier

Die Zusammenarbeit mit den beiden Künstlern sei großartig gewesen, blickt Sylvia Wolf zurück. Sie hätten es sehr gut verstanden, den jungen Teilnehmern des Projekts auch Wissen in Sachen Graffiti zu vermitteln. Ausdauer, Konzentration, Teamwork, künstlerisches Gestalten und das Stärken von Sozialkompetenzen – all das sei in dem Projekt vermittelt worden. „Und die Teilnehmer hatten unwahrscheinlich viel Spaß daran“, so Sylvia Wolf weiter.

Sie plant schon das nächste Graffiti-Projekt für den TalentCampus. „Für die Herbstferien haben wir uns schon einen weiteren Brückenzug ausgesucht“, meint die KVHS-Leiterin. Dabei kann sie wieder auf die Unterstützung der Sprayer aus Magdeburg setzen – und auf die gute Zusammenarbeit mit Claudia Hoffmeister, Schulsozialarbeiterin an der Haldenleber Förderschule L „Johann-Heinrich Pestalozzi“.