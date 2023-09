Kinderbetreuung Bürgermeister schlägt in Flechtingen Alarm: Personalmangel in Kitas und Horten

Ein Brandbrief sorgt in der Verbandsgemeinde Flechtingen für Aufregung. Im Schreiben macht Bürgermeister Tim Krümmling auf die schwierige Situation in den Kitas und in den Horten aufmerksam. Welches sind die größten Probleme?