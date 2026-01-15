Enormer Bürokratieaufwand, Preisdruck und die krampfhafte Suche nach Arbeitskräften machen Landwirten zu schaffen. Junge Bauern von der Landwirtschaftsschule in Haldensleben erklären, wo der Schuh am meisten drückt und weshalb sie sich von der Politik gegängelt fühlen.

Über aktuelle Sorgen in Landwirtschaft haben junge Bauern von der Landwirtschaftsschule in Haldensleben mit der Vlksstimme gesprochen.

Haldensleben - Ob Pflugverbote, Dünge-Sperrfristen, Mindestbodenbedeckung oder eine lange Liste an Dokumentationspflichten: Landwirte in Deutschland müssen eine ganze Reihe strenger Auflagen erfüllen. Viel zu viele, kritisieren junge Bauern von der Landwirtschaftsschule in Haldensleben. Was ihnen am meisten zu schaffen macht und was sie von der Politik fordern, haben sie im Gespräch mit der Volksstimme deutlich gemacht.