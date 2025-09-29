In Städten wie Berlin drohen für „Zu-verschenken-Kisten“ hohe Bußgelder. Was gilt in Haldensleben?

Nachhaltigkeit oder Ordnungswidrigkeit: Das gilt bei „Zu-verschenken-Kisten“ in Haldensleben

Solche „Zu-verschenken-Kisten“ können auch in Haldensleben zu Ärger führen.

Haldensleben - In vielen Städten gehören sie zum alltäglichen Straßenbild: „Zu-verschenken-Kisten“, die mit alten Büchern, Spielzeug und Kleidung gefüllt sind. Was für viele ein beliebter Weg ist, alten Dingen ein neues Zuhause zu geben, kann in einigen Städten schnell teuer werden. In Berlin etwa können die Kisten künftig zu hohen Bußgeldern führen.