Der erste Quartiershausmeister Magdeburgs hat seinen Dienst aufgenommen. Im Stadtteil Neue Neustadt ist er nun täglich für mehr Ordnung und Sauberkeit unterwegs.

Magdeburgs erster „Müllsheriff“ ist in der Neustadt im Einsatz

Bernd Noack ist Magdeburgs erster Quartiershausmeister. Im Stadtteil Neue Neustadt soll er für Ordnung und Sauberkeit sorgen.

Magdeburg. - Die Jacke mit der Aufschrift „Quartiershausmeister“ fehlt zwar noch, um ihn direkt zu erkennen. Doch spätestens wenn er mit ihr täglich im Quartier rund um den Magdeburger Moritzplatz unterwegs ist, wird bald jeder aus der Nachbarschaft Bernd Noack kennen. Der „Müllsheriff“ ist dort ab sofort im Einsatz, um für mehr Ordnung und Sauberkeit zu sorgen.