Calvörder Rocknacht: Mit dem Flammenwerfer den Fans einheizen

Flammenwerfer, ein blutiges Messer und der typische Rammstein-Sound - alles das haben die Konzertbesucher bei der fünften Calvörder Rocknacht hautnah erlebt. Die Musiker von Völkerball wissen, wie sie Hartrockfans in Ekstase versetzen können.

Calvörde - Die Countdown-Uhr an der Bühne zeigt die Sekunden. Die Konzertbesucher zählen im Chor runter. Drei, zwei, eins Knall und „Völkerball“ startet. „Hallo, könnt ihr uns hören? Wir wollen eure Ruhe stören!“, kündigt René Anlauff an. Der Frontmann der Coverband „Völkerball“ schauspielert fast so wie Till Lindemann von Rammstein.