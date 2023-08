Badminton erfreut sich in Calvörde wachsender Beliebtheit. Nun soll ein neuer Hallenboden diesem Trend Rechnung tragen.

Calvörde - Dank einer Förderung aus dem Sportstätten-Programm des Landes Sachsen-Anhalt kann die Sportgemeinschaft Calvörde den Hallenboden ihrer Sporthalle erneuern. Vor allem geht es dabei um das Entfernen bisheriger provisorischer Spielfeldmarkierungen, insbesondere für die Spieler in der noch jungen Abteilung Badminton, die Ausbesserung von Schadstellen und das Aufbringen regelkonformer Spielfelder.

Damit könne der Verein zukünftig nicht nur Turniere ausrichten, sondern auch den organisierten Spielbetrieb im Badminton angehen, freut sich Sportfreund Björn Boßmann vom Vereinsvorstand. Er hatte sich an die Beantragung der Fördermittel gewagt.

Land übernimmt die Hälfte der Kosten

8265 Euro und damit die Hälfte der Gesamtkosten hat das Land bewilligt. Den Bescheid hat Staatssekretär Klaus Zimmermann aus dem Ministerium für Inneres und Sport in dieser Wochen in Calvörde übergeben können.

Staatssekretär Klaus Zimmermann und Astrid Wessler von Lotto überbrachten Fördermittel für die Erneuerung des Bodens in der Sporthalle an Hubertus Nitzsche, Björn Boßmann, Dieter Schulze (v. l.), Henning Bösche, Tim Teßmann und Volkmar Schliephake (v. r.). Foto: Carina Bosse

„Sportvereine sind Orte der Begegnung und des Miteinanders. Sie bieten Sportbegeisterten nicht nur die Möglichkeit sich fit zu halten, sondern auch soziale Kontakte in der Gemeinschaft zu knüpfen. Auch die kleineren Sanierungsmaßnahmen an Sportstätten tragen zum Wohlbefinden in den Vereinen bei. Wenn wir als Land einen Beitrag dazu leisten können, freue ich mich sehr“, betonte Klaus Zimmermann.

Größter Verein in der Gemeinde

Rund 200 Mitglieder, davon ein Drittel Kinder, gehören der Sportgemeinschaft an. Sportarten sind vor allem Fußball, Volleyball, Tischtennis, Turnen und Badminton. Damit ist der Verein der größte in der Gemeinde Calvörde, betonte Bürgermeister Volkmar Schliephake. „Bei uns spielt das Vereinsleben eine sehr große Rolle. In unseren elf Orten gibt es 35 Vereine mit mehr als 1700 Mitgliedern“, zählte der Bürgermeister auf. Die Vereine würden die Basis des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens bilden.

In der Mehrzweckhalle trainieren nicht nur Calvörder, auch Sportler aus den umliegenden Orten nutzen insbesondere in den Wintermonaten die Halle. Außerdem findet in ihr der Schulsport der Sekundarschule „Brüder Grimm“ statt.

Erneuerung während der Herbstferien

Als Förderer des Sports ist neben dem Land die Lotto Toto GmbH aus Sachsen-Anhalt mit im Boot. „Erstmals für Calvörde“, wie Astrid Wessler betonte. Sie übergab den symbolischen Förderscheck über 4500 Euro an die Sportfreunde aus Calvörde. Diese Lotteriemittel unterstützen den Eigenanteil, den der Sportverein aufbringen muss, um die Maßnahme realisieren zu können.

Um den bald wieder beginnenden Schulsport nicht zu unterbrechen, sollen die Arbeiten am Hallenboden in den Herbstferien realisiert werden, berichtete Björn Boßmann. Er und Vereinsvorsitzender Dieter Schulze dankten allen, die sich für die Förderung eingesetzt hatten. Dazu gehörte auch Landtagsabgeordneter Tim Teßmann (CDU), der es sich nicht nehmen ließ, zur Übergabe des Förderbescheides und der Lotto-Unterstützung selbst nach Calvörde zu kommen. Er weiß um die Bedeutung solcher Trainings- und Wettkampfstätten in den ländlichen Regionen.

Turnier- und Wettkampfbetrieb sind künftig möglich

Badminton ist eine der jüngsten Sportarten in Calvörde. 2020 hätten sich 35 Spieler zusammengefunden, so Björn Boßmann. Einige seien zwar inzwischen nicht mehr dabei, doch sei die Abteilung mittlerweile konstant. Trainiert wird sonntagnachmittags. Mit dem maßgenauen Aufbringen der Spielfeldmarkierungen für Badminton könne ein regelmäßiger Turnier- und Wettkampfbetrieb aufgenommen werden. Außerdem seien dann auch Trendsportarten wie Pickleball, eine Mischung aus Tischtennis, Tennis und Federball, möglich, hinsichtlich der Gewinnung von Nachwuchs ein nicht zu unterschätzender Aspekt.