Chirurgie-Praxis in Haldensleben ist wieder mit zwei Ärzten besetzt

Krankenhausdirektor Paul Beilke (rechts) begrüßt Falk Rehagel (links) und Dr. med. Steven Krüger (Mitte) in der Praxis für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie im Medi-Center Haldensleben.

Haldensleben - vs

Die ehemalige Praxis für Chirurgie des Ameos Poliklinikums Haldensleben ist wieder mit zwei Ärzten besetzt. In der Praxis für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie werden künftig neben chirurgischen Krankheitsbildern auch orthopädische Erkrankungen behandelt.

Falk Rehagel ist Facharzt für Chirurgie, Orthopädie- und Unfallchirurgie, Spezielle Unfallchirurgie und D-Arzt. Er war zuletzt in einer Praxis in Köthen tätig und arbeitet bereits seit Mai 2023 in der Gerikestraße 4.

Falk Rehagel bekommt jetzt Verstärkung von Dr. med. Steven Krüger. Der Facharzt für Orthopädie- und Unfallchirurgie kommt aus den Pfeifferschen Stiftungen Magdeburg und ist gespannt auf seine neue Tätigkeit in der Niederlassung.

Vorgänger sind im Ruhestand

Paul Beilke, Krankenhausdirektor des Ameos Klinikums Haldensleben, freut sich, dass die beiden Ärzte ihren Weg nach Haldensleben gefunden haben und die Praxis von Dr. med. Jörg Künnemann und Dr. med. Cornelia Döbbelin übernehmen, die beide in den Ruhestand gegangen sind.

Die Gemeinschaftspraxis besteht seit 1992 und gehört seit 2016 zum Ameos Poliklinikum Haldensleben.