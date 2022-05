Corona, Krieg und Klimawandel: Wie Krisen Bauern beeinflussen

Globalen Krisen haben Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Auch in der Börde. Junge Bauern müssen sich künftig einigen Veränderungen stellen. Darauf bereiten sie sich in Haldensleben vor.

Haldensleben - Die Landwirtschaft ringt seit Jahren mit niedrigen Verkaufspreisen und steigenden Produktionskosten. „Wir müssen den Menschen begreiflich machen, dass wir mehr sind als Dreckmacher auf den Straßen“, sagt Martin Dippe, Landwirt und Präsident des Bauernbunds Sachsen-Anhalt, auf einer Veranstaltung der Landwirtschaftlichen Fachschule Haldensleben. Er baut in der Börde auf 850 Hektar unter anderem Kartoffeln und Zwiebeln an. Im Fokus des Demokratie-Projekts der Fachschule steht die Frage, wie globale Krisen die Landwirtschaft beeinflussen und was man dagegen tun kann. Die jungen Landwirte, die an der Schule ihre Weiterbildung absolvieren, werden sich künftig an die neuen Umstände anpassen müssen.