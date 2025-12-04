Seit zehn Jahren sind Tim Wiesner und Pascal Binder für die Technik beim traditionellen Weihnachtskonzert am Gymnasium in Haldensleben verantwortlich, obwohl sie selbst gar keine Schüler mehr sind. Warum sie immer noch hier fest verwurzelt sind.

Damit jeder etwas hören kann: Das sind die „Technik-Engel“ des Gymnasiums

Konzentriert am Mischpult: Tim Wiesner (links) und Pascal Binder sorgen seit einem Jahrzehnt dafür, dass beim Weihnachtskonzert jedes Licht sitzt und jeder Ton stimmt.

Haldensleben. - Hinter dem Publikum sitzen Tim Wiesner und Pascal Binder und haben alles im Blick: das Licht, die Mikrofone, die Kameras und die Schüler. Seit nun zehn Jahren betreuen die zwei ehemaligen Schüler des Professor-Friedrich-Förster-Gymnasiums die Technik beim Weihnachtskonzert vor Ort. Mittlerweile gehören auch das Frühlingskonzert sowie der Abiball zu den festen Terminen im Kalender. Die beiden sind die Technik-Engel hinter den Kulissen.