Weil sie fürchten, mit dem „Modernisierungsgesetz“ zum Wehrdienst gezwungen zu werden, streiken und demonstrieren morgen Schüler aus Altmark und Wendland in Lüchow.

Salzwedel/Lüchow. - Das Gesetzesvorhaben sollam 5. Dezember 2025 im Bundestag verabschiedet werden. Es sieht eine „Bedarfswehrpflicht“ vor, also einen optionalen Wehrdienst, der nur dann eingeführt wird, wenn der Bedarf der Bundeswehr nicht über freiwillige Wehrdienstleistende gedeckt werden kann. Die Freiwilligen sollen außerdem gut bezahlt werden. Zukünftig sollen sie rund 2.600 Euro brutto monatlich verdienen, wie die Pressestelle des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) mitteilt. Unter Salzwedeler Schülern regt sich dennoch Protest.