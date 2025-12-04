weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Salzwedel
    4. >

  4. Protest gegen Militärdienst: Drohende Wehrpflicht: Salzwedeler Schüler wollen streiken

Protest gegen Militärdienst Drohende Wehrpflicht: Salzwedeler Schüler wollen streiken

Weil sie fürchten, mit dem „Modernisierungsgesetz“ zum Wehrdienst gezwungen zu werden, streiken und demonstrieren morgen Schüler aus Altmark und Wendland in Lüchow.

Von Beate Achilles 04.12.2025, 06:00
Marschierende Bundeswehrreservisten.
Marschierende Bundeswehrreservisten. Symbolfoto: picture alliance/dpa

Salzwedel/Lüchow. - Das Gesetzesvorhaben sollam 5. Dezember 2025 im Bundestag verabschiedet werden. Es sieht eine „Bedarfswehrpflicht“ vor, also einen optionalen Wehrdienst, der nur dann eingeführt wird, wenn der Bedarf der Bundeswehr nicht über freiwillige Wehrdienstleistende gedeckt werden kann. Die Freiwilligen sollen außerdem gut bezahlt werden. Zukünftig sollen sie rund 2.600 Euro brutto monatlich verdienen, wie die Pressestelle des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) mitteilt. Unter Salzwedeler Schülern regt sich dennoch Protest.