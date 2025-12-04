Kurz vor der Weihnachtspause wird es im Magdeburger Stadtrat noch zweimal ernst: Es geht um ein Rekorddefizit und umstrittene Großprojekte. Am 4. und 8. Dezember fallen die Entscheidungen.

Die Magdeburger Getec-Arena muss dringend saniert werden. Sie ist eines von vielen Themen im Magdeburger Stadtrat.

Magdeburg. - Bevor sich Magdeburgs Kommunalpolitik in die Weihnachtspause verabschiedet, stehen noch zwei Marathonsitzungen bevor. Im ersten Teil am Donnerstag, 4. Dezember, geht es um wichtige Beschlüsse und Anträge. Am Montag, 8. Dezember, soll dann der Haushalt für 2026 verabschiedet werden.