Das DRK-Familienzentrum Oschersleben ermöglicht mehreren Familien einen abwechslungsreichen Tag im Harz. Das Reiseziel ist das Schloss Wernigerode. Dort gibt es für die teilnehmenden Kinder mit ihren Eltern eine exklusive Führung durch das historische Bauwerk.

Oschersleben/Wernigerode - vs/Jan Dahms

Einen abwechslungsreichen Ausflug zum Schloss Wernigerode: Das ermöglichte das DRK-Familienzentrum Oschersleben kürzlich Kindern und ihren Eltern im Rahmen des sogenannten Elan-Projektes.

„Wie auch schon zum Familienwochenende zog es die 13 beteiligten Familien in die bunte Stadt im Harz“, berichtet Andrea Diegelmann, Leiterin des DRK-Familienzentrums in der Bodestadt. Treffpunkt war demnach der Wildpark Christianental unterhalb des Schlosses. Die Eltern gingen mit ihren Kindern anschließend den gemütlichen Weg hinauf zum Schloss, wo eine Führung der besonderen Art auf alle wartete. Denn im historischen Bauwerk entstanden bisher drei Teile der beliebten Kinderfilmreihe „Schule der magischen Tiere“.

Die Führung auf dem Schloss führte die Familien aus Oschersleben auch in den ehemaligen Kohlenkeller des Gebäudes. Dieser ist für den normalen Besucher sonst nicht zugänglich. Foto: Andrea Diegelmann/DRK-Familienzentrum Oschersleben

Oschersleber Familien bekommen im Schloss Wernigerode exklusive Einblicke

Bei einer speziellen Tour durch das Schloss wurden die Kinder mit ihren Eltern durch die prächtigen Räume geführt und durften auch an Drehorte, die sonst für den normalen Besucher nicht zugänglich sind. Nach der aufregenden Führung hatten die Familien den Angaben nach gemeinsam mit der verantwortlichen Andrea Diegelmann die Möglichkeit, sich nochmal ganz in Ruhe in diesem beeindruckenden Bauwerk umzusehen. Anschließend wartete für die Teilnehmer ein leckeres Mittagessen in den Schlossterrassen auf alle, ehe es dann wieder zurück ins Christianental ging. „Dort ließen es sich die Eltern und Kinder natürlich nicht nehmen und schauten sich noch die vielen Tiere an, die dort ihr zu Hause fanden,“ heißt es in der Mitteilung des DRK-Familienzentrums weiter.

Zum Abschied hatte Andrea Diegelmann für die 23 Kinder noch eine kleine Überraschung parat, die sie an die magischen Tiere und diese besondere Führung im Schloss Wernigerode erinnern werden. „Ein spannender und abwechslungsreicher Tag neigte sich gegen späten Nachmittag dem Ende zu. Und ob Groß oder Klein – alle waren von diesem Tag begeistert.“

Das Projekt „Elan“ wird seit 20 Jahren vom DRK-Landesverband Sachsen-Anhalt organisiert und zielt nach eigenen Angaben darauf ab, Familien in ihrer alltäglichen Interaktion zu stärken.