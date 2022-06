Das stille Örtchen im Kirchengarten von Hakenstedt

Keiner redet groß darüber, aber jeder braucht es, das stille Örtchen für dringende Bedürfnisse. Die Kirchengemeinde Hakenstedt hat darüber geredet und eine Lösung für ihr Toilettenproblem an der Kirche gefunden. Mit einem kleinen Gemeindefest konnte der Neubau eingeweiht werden.

Hakenstedt - Von der Idee bis zur Einweihung vergingen beinahe sieben Jahre, doch jedes Warten, jedes Geduldigsein, jedes Diskutieren und Kämpfen hat sich gelohnt. So jedenfalls sieht es die Kirchengemeinde Hakenstedt, die mit einem kleinen Gemeindefest ihr stilles Örtchen auf dem Kirchengelände an der Marienkirche in Betrieb nehmen konnte.