Eimersleben. - Beinahe zwölf Stunden Spielmarathon liegen hinter den Dartsfreunden von Grün-Weiß Eimersleben und ihren spielbegeisterten Gästen. 124 Spieler hatten sich mittags zum Turnier zwischen den Feiertagen im Dorfgemeinschaftshaus eingefunden. Kurz vor Mitternacht konnte das Master out Doppel KO-Turnier mit der Siegerehrung abgeschlossen werden.

Erster wurde David Krull aus Ivenrode vor Phillip Kuntze aus Hoiersdorf/Schöningen, Axel Ohlhoff aus Remkersleben, Ingo Lösche aus Ummendorf, Mirko Lippold aus Hödingen und Marc Füssler aus Schöningen. Als Best Lady landete Andrea Kluge auf Platz 25 der Gesamtwertung.

„Zeitweise hatten wir um die 200 Gäste im Saal“, freute sich Matthias Preckel vom veranstaltenden Dartsclub über die sehr gute Resonanz. Zur Kaffeezeit hatten sehr viele interessierte Zuschauer den Weg zum Turnier genommen.

Mit gerade mal zwölf Jahren hatten sich auch zwei ganz junge Dartsfreunde unter die Spieler gemischt. Lena Schwienhagen aus Eimersleben und Felix Timm aus Erxleben belegten beim Turnier einen hervorragenden Platz 49, resümierte die Wettkampfleitung.

Neun Mal wurde die 180 geworfen, einmal die 171, wobei dafür vier Mal 5-Liter-Fässer ausgereicht werden konnten. Die Fässer gingen an Nico Plettner aus Eimersleben, Ingo Lösche aus Ummendorf, Mirko Lippold aus Hödingen (je 180) und Andrea Kluge (171) aus Flechtingen. Da es nur einmal die 171 gab, mussten die Werfer mit der 180 ausgebullt werden, berichtete Matthias Preckel. Das Turnier konnte nur dank zahlreicher Helfer so gut ausgerichtet und durchgeführt werden, richtete der Sportfreunde seinen Dank an die große Schar der Unterstützer am Rande des Turniers.