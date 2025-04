MELLIN. - Eigentlich sollte bereits in diesem Sommer der Startschuss für den Ausbau der Melliner Ortsdurchfahrt fallen. „Doch die wasserrechtliche Genehmigung des Altmarkkreises für den Bau des Regenwasserkanals und die Einleitung in die Vorflut ist noch immer offen“, hieß es seitens der zuständigen Landesstraßenbaubehörde (LSBB) während der Einwohnerversammlung zum Bauprojekt. Damit wird das Vorhaben auf 2026 verschoben. Von einem Abschluss der Planungen in diesem Jahr und einem Baubeginn im nächsten März ist inzwischen die Rede.

