Hundisburg - Die Vorbereitungen für das „Local Heroes“-Bundesfinale auf Schloss Hundisburg laufen auf Hochtouren. Über 80 engagierte Helferinnen und Helfer arbeiten derzeit daran, dass das Event, bei dem Deutschlands beste Nachwuchsband gesucht wird, problemlos über die Bühne gehen kann.

Vom Bühnenbau bis hin zur Licht- und Soundtechnik: Das Schloss bietet nicht nur die nötige Infrastruktur, die Crew von „Local Heroes“ bringt zudem das erforderliche Fachwissen mit, um die jungen Talente perfekt in Szene zu setzen.

Live-Shows und Video-Dreh

Neben den Live-Auftritten in der historischen Schlossscheune liegt der Fokus auch auf der Produktion von hochwertigen Musikvideos, wofür sich der Akademiesaal besonders gut eignet. Unterstützung kommt dabei von regionalen Unternehmen, die das Festival teilweise ehrenamtlich unterstützen.

Die Nachwuchskünstler treten an drei aufeinanderfolgenden Abenden auf. Wer die aufstrebenden Künstler live erleben möchte, kann dies sowohl am Freitag, 6. September, als auch am Sonnabend, 7. September, jeweils ab 19 Uhr tun. Das große Finale mit der Preisverleihung findet schließlich am 23. November in Salzwedel statt.