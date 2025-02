Die Mädels vom Showballett erinnerten mit einem Michael-Jackson-Medley bekannter Songs an den im Jahr 2009 verstorbenen legendären „King of Pop“.

Groß Santersleben - Mit einer mitreißenden rund dreistündigen Show haben die Karnevalisten der „Allertaler“ aus Eilsleben den Kultursaal in Groß Santersleben zum Beben gebracht. Tanz, Gesang und allerlei Klamauk in der Bütt und in Comedy-Szenen begeisterten am zweiten Karnevalsabend dieser Session ein närrisches Publikum, das nicht selten lautstark zu Zugaben aufforderte.