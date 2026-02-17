Wenn fantasievoll verkleidete Wurstsänger durch die Straßen ziehen und auf Beutezug gehen, wird in Böddensell eine jahrhundertealte Tradition lebendig. Ein Dorf feiert sich selbst und zeigt, warum Vergangenheit hier alles andere als verstaubt ist.

Bunt, laut und traditionsreich: In fantasievollen Kostümen ziehen die Wurstsänger durch Böddensell und halten mit Musik, Humor und Beutezug einen alten Brauch lebendig. Räuber Nico Bliesener (vorn; v.l.), Jens Bliesener als gut gelaunter Spaßmacher und „Zugpferd“ des Wagens sowie Anja Bliesener als „Oberwischmöppsin“ führen die bunt verkleidete Wurstsänger-Schar an.

Böddensell - Die Spannung liegt in der Luft, als sich vor dem Dorfsaal die ersten Schaulustigen sammeln. Noch ahnt niemand so recht, was gleich passieren wird. Doch dann ist klar: Wenn sieben „Wischmöppse“, ein kleiner Batman, heiße Teufelinnen, verfressene Krümelmonster, tanzende Schotten und wilde Bären aufeinandertreffen, kann das nur eines bedeuten – in Böddensell ist wieder Wurstsingen.