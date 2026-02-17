Stadtfest im April in der Innenstadt Neuer Name, neuer Ort, neuer Tag: der Autofrühling kehrt mit Risiko in Burg zurück (Kommentar)
Der Autofrühling hat in Burg stets Hunderte Besucher mobilisiert. Nach einer Auszeit soll das Stadtfest als Car-Friday wieder organisiert werden. Der neue Name ist dabei das geringste Risiko, sagt Volksstimme-Redakteur Marco Papritz.
17.02.2026, 20:45
Burg - Neben dem Rolandfest im Juni ist die Rückkehr vom Autofrühling das Großereignis in 2026, das in Burg (Jerichower Land) auf die Beine gestellt wird. Mit neuem Namen, neuem Ort und nicht mehr an einem Sonnabend.