weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Neues Lokal in der Stadt: Döner trifft Pasta: „Grill Haus“ in Haldensleben neu eröffnet

Neues Lokal in der Stadt Döner trifft Pasta: „Grill Haus“ in Haldensleben neu eröffnet

In Haldensleben hat ein neues Imbiss-Restaurant eröffnet. Was im „Grill Haus BZ“ alles auf der Speisekarte steht und was Inhaber Ziver Cakir von Potsdam nach Haldensleben führte.

Von Vivian Hömke 23.09.2025, 18:00
Ziver Cakir ist Inhaber vom neuen „Grill Haus“ in Haldensleben.
Ziver Cakir ist Inhaber vom neuen „Grill Haus“ in Haldensleben. Foto: Vivian Hömke

Haldensleben - In den vergangenen Jahren stand die Ladenfläche leer - nun herrscht in der Magdeburger Straße 14B nach langer Zeit wieder emsiges Treiben. Ziver Cakir aus Potsdam hat den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und dort ein neues Imbiss-Restaurant eröffnet.