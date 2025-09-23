Neues Lokal in der Stadt Döner trifft Pasta: „Grill Haus“ in Haldensleben neu eröffnet
In Haldensleben hat ein neues Imbiss-Restaurant eröffnet. Was im „Grill Haus BZ“ alles auf der Speisekarte steht und was Inhaber Ziver Cakir von Potsdam nach Haldensleben führte.
23.09.2025, 18:00
Haldensleben - In den vergangenen Jahren stand die Ladenfläche leer - nun herrscht in der Magdeburger Straße 14B nach langer Zeit wieder emsiges Treiben. Ziver Cakir aus Potsdam hat den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und dort ein neues Imbiss-Restaurant eröffnet.