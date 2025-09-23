In Haldensleben hat ein neues Imbiss-Restaurant eröffnet. Was im „Grill Haus BZ“ alles auf der Speisekarte steht und was Inhaber Ziver Cakir von Potsdam nach Haldensleben führte.

Ziver Cakir ist Inhaber vom neuen „Grill Haus“ in Haldensleben.

Haldensleben - In den vergangenen Jahren stand die Ladenfläche leer - nun herrscht in der Magdeburger Straße 14B nach langer Zeit wieder emsiges Treiben. Ziver Cakir aus Potsdam hat den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und dort ein neues Imbiss-Restaurant eröffnet.