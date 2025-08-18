weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Dorfmeisterschaft und Sommerparty in Wedringen

Volksfest in der Börde Wedringer suchen ihren neuen Dorfmeister

Bei der ersten Sommerparty -Nacht hat in Wedringen das ganze Dorf auf dem Festplatz Kulk gefeiert. Tagsüber stand wiederum ein besonderer Wettbewerb im Mittelpunkt.

Von Vivian Hömke Aktualisiert: 18.08.2025, 13:34
Insgesamt 24 Mannschaften spielten bei einem Wettbewerb in Wedringen um den Titel des Dorfmeisters 2025.
Insgesamt 24 Mannschaften spielten bei einem Wettbewerb in Wedringen um den Titel des Dorfmeisters 2025. Foto: Vivian Hömke

Wedringen. - Einmal mehr hat der Festplatz Kulk in Wedringen seinem Namen alle Ehre gemacht. Am Sonnabend (16. August) war fast das ganze Dorf auf den Beinen, um dort gemeinsam zu feiern. Neben einem großen Dorffest und der ersten Wedringer Sommerparty stand an diesem Tag auch erneut ein besonderer Wettbewerb auf dem Programm, an dessen Ende niemand geringerer als der neue Dorfmeister gekürt wurde.