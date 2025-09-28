weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Bilder vom Haldensleber Drachenfest: Drachenfest: Bunte Drachen erobern den Himmel über Haldensleben

Bilder vom Haldensleber Drachenfest Drachenfest: Bunte Drachen erobern den Himmel über Haldensleben

Beim Drachenfest in Haldensleben steigen bunte Drachen in den Himmel über der Masche auf.

Von Till Frieling 28.09.2025, 16:30
Elena (Mitte) und Fina ließen ihre selbstgebastelten Drachen in den Himmel steigen.
Elena (Mitte) und Fina ließen ihre selbstgebastelten Drachen in den Himmel steigen. Foto: Till Frieling

Haldensleben - Der Himmel über Haldensleben gehörte am Samstag, 27. September, den Drachen. Beim Drachenfest ließen viele Besucher ihre Drachen in allen möglichen Formen, Größen und Farben in die Luft steigen, zumindest wenn der Wind mitspielte. Der wehte nämlich, wenn überhaupt, nur schwach über der Masche.