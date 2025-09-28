Beim Drachenfest in Haldensleben steigen bunte Drachen in den Himmel über der Masche auf.

Elena (Mitte) und Fina ließen ihre selbstgebastelten Drachen in den Himmel steigen.

Haldensleben - Der Himmel über Haldensleben gehörte am Samstag, 27. September, den Drachen. Beim Drachenfest ließen viele Besucher ihre Drachen in allen möglichen Formen, Größen und Farben in die Luft steigen, zumindest wenn der Wind mitspielte. Der wehte nämlich, wenn überhaupt, nur schwach über der Masche.