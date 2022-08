Dudelsack-Orchester aus Mecklenburg zu Gast in der Börde

Das Pipenbock-Orchester stellte an der Hermsdorfer Laurentiuskirche traditionelle und moderne Volksweisen aus drei Jahrhunderten vor. In der Hohen Börde trafen sich die Musiker zum Üben.

Hermsdorf - Sie treffen sich nicht oft, aber wenn sie sich treffen, dann gleich für mehrere Tage – zum intensiven gemeinsamen Proben. So wie jüngst in der Kulturscheune am Mauritiushaus in Niederndodeleben. Das Pipenbock-Orchester aus Schwerin probte mehrere Tage lang für das im September geplante Windros-Festival im Freilichtmuseum Schwerin.