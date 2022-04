Schüleraustausch Ein Amerikaner in Haldensleben

Viel Bier, Emotionslosigkeit und überpünktlich – zahllose Klischees hängen an Deutschland und den Deutschen. Doch wie ist es für einen 17-jährigen Amerikaner in eine deutsche Kleinstadt wie Haldensleben zu kommen? Und welche Klischees der Deutschen konnte er nach einem Monat widerlegen? Davon weiß Bryce Courtright zu berichten. Er ist derzeit Austauschschüler in Haldensleben.