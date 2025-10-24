Für mehr als zwei Monate ist die L 24 bei Bülstringen voll gesperrt. Nicht nur Anwohner nervt die erneute Abschottung des Ortes. Auch die Lebenshilfe Ostfalen, BördeBus, sowie die Orte Süplingen, Satuelle und Uthmöden sind betroffen.

Die Beschäftigten der Werkstätten der Lebenshilfe Ostfalen kommen mit Bussen und Taxis zu ihren Arbeitsplätzen in Hundisburg, Haldensleben und Bülstringen. Für einige von ihnen könnte die Sperrung längere Fahrtzeiten bedeuten.

Haldensleben - Schon wieder wird die Durchfahrt in Bülstringen gesperrt und der Verkehr wird umgeleitet. Ab Montag, 27. Oktober, fließt der Verkehr für gute zwei Monate bis zum 30. Januar über Flechtingen und Süplingen, um nach Haldensleben zu gelangen. Nicht nur für die ortsansässigen Geschäfte in Bülstringen ist die Sperrung eine Herausforderung. Für Pendler, den Schulbusverkehr und die umliegenden Orte heißt es: Mehr Verkehr, mehr Kilometer und mehr Zeit einplanen.