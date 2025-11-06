Seit Jahrzehnten ist Gerda Klaue in Haldensleben zu Hause. Zu ihrem 90. Geburtstag blickt die Jubilarin mit ihrem Ehemann auf ein erfülltes Leben zurück. Neben der Familie schaute auch ein Überraschungsgast zum Gratulieren vorbei.

Haldensleben - Mit guter Laune und vielen Erinnerungen hat Gerda Klaue ihren 90. Geburtstag gefeiert. Die Jubilarin lebt seit vielen Jahren in Haldensleben und blickt auf ein bewegtes Leben zurück. 1961 heiratete sie ihren Ehemann Wolfgang Klaue. Kennengelernt haben sie sich in Flechtingen. Seit einem Jahr wohnen sie gemeinsam in der Pflegeeinrichtung „Eleos“. Die Haldensleberin hat lange in der Region rund um Haldensleben gearbeitet. Zuerst in der Zigarrenfabrik in Bebertal und dann in der Finanzabteilung im Rathaus der Stadt „Das war eine tolle Zeit, da habe ich viel gelernt“, sagt Gerda Klaue.