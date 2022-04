Weihnachten Ein Leuchttraktor bringt die frohe Kunde in die Hohe Börde

Ein in Hunderte Lichter getauchter Traktor samt Anhänger ist an Heiligabend durch die Hohe Börde getourt. An sechs Orten machte er Station und brachte Besuchern der Freiluftgottesdienste die Weihnachtsbotschaft.