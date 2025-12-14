Ein Raum für Schwangere und Familien Ein Traum in Rosa: Melanie Stroech eröffnet eigene Hebammenpraxis „mama lotus“
Melanie Stroech ist seit 18 Jahren Hebamme und seit zwei Jahren in Haldensleben aktiv. Jetzt hat sie ihren eigenen Laden für Familien im Schmalen Gang, der eigentlich schon früher öffnen sollte. Warum sie alles dennoch so gelassen nimmt.
Haldensleben - Auch ein Wasserschaden hält Melanie Stroech nicht auf. Seit zwei Jahren ist die 44-Jährige in Haldensleben als Hebamme tätig. Im „Zwergenland“ hat sie bisher Familien begleitet – jetzt hat sie ihre eigene Hebammenpraxis „mama lotus“ im Schmalen Gang eröffnet.