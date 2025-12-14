Ein Raum für Schwangere und Familien Ein Traum in Rosa: Melanie Stroech eröffnet eigene Hebammenpraxis „mama lotus“

Melanie Stroech ist seit 18 Jahren Hebamme und seit zwei Jahren in Haldensleben aktiv. Jetzt hat sie ihren eigenen Laden für Familien im Schmalen Gang, der eigentlich schon früher öffnen sollte. Warum sie alles dennoch so gelassen nimmt.