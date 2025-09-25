Kitas und Grundschulen im Landkreis Börde haben Sachsen-Anhalts Kindern etwas voraus. Die Jungen und Mädchen weisen landesweit die besten Zähne auf. Hinter dem Erfolg steckt jedoch ein einfaches Konzept.

Einfache Idee zeigt Wirkung: Kinder in der Börde haben die gesündesten Zähne

Jeden Tag vor dem Mittagsschlaf putzen die Kinder der „Schneewittchen“-Gruppe aus der Kita „Märchenburg“ ihre Zähne. Tim (vorn) zeigt, wie es geht.

Haldensleben/Wolmirstedt/Wanzleben/Oscherleben. - Viele Zahnputzbecher mit Namen stehen im Bad am Waschbecken der Kita Märchenburg in Haldensleben. In jedem befindet sich eine Zahnbürste, zu der Tim wie selbstverständlich greift. Dass die Zähne gründlich geputzt werden müssen, wird schon den Jüngsten beigebracht. In der Börde arbeitet auch der Landkreis mit einfachen Mitteln an der Zahngesundheit. Kranke Kinderzähne gibt es hier seitdem immer seltener.