Feuerwehrautos und ein riesiger Kronkorken-Teppich: Haldensleber Feuerwehrleute feiern den 30. Geburtstag von Martin Braune auf ganz besondere Weise.

Einsatz vor Haldensleber Rathaus: Wenn der Feuerwehrmann zum Feger wird

Zum 30. Geburtstag muss Martin Braune vor dem Rathaus Haldensleben rund 10.000 Kronkorken wegkehren – tatkräftig begleitet von seinen Kameradinnen, Kameraden und Freunden.

Haldensleben - Ein ungewohntes Einsatzszenario auf dem Haldensleber Marktplatz: Eine Handkurbelsirene heult, Feuerwehrfahrzeuge blinken – doch statt eines Brandes gibt es an diesem Tag jede Menge Spaß und gute Laune. Grund dafür ist der 30. Geburtstag von Martin Braune, der von seinen Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Haldensleben standesgemäß gefeiert wird.