Spaß statt Alarm Einsatz vor Haldensleber Rathaus: Wenn der Feuerwehrmann zum Feger wird
Feuerwehrautos und ein riesiger Kronkorken-Teppich: Haldensleber Feuerwehrleute feiern den 30. Geburtstag von Martin Braune auf ganz besondere Weise.
16.11.2025, 18:00
Haldensleben - Ein ungewohntes Einsatzszenario auf dem Haldensleber Marktplatz: Eine Handkurbelsirene heult, Feuerwehrfahrzeuge blinken – doch statt eines Brandes gibt es an diesem Tag jede Menge Spaß und gute Laune. Grund dafür ist der 30. Geburtstag von Martin Braune, der von seinen Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Haldensleben standesgemäß gefeiert wird.