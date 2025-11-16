Die Kosten für einen Kitaplatz unterscheiden sich in Sachsen-Anhalts Städten und Gemeinden teilweise deutlich. Die Volksstimme hat in Haldensleben, Wolmirstedt, Wanzleben und Oschersleben nachgefragt, wie viel Eltern hier zahlen.

So viel zahlen Eltern für die Kinderbetreuung in der Börde

Damit Kinder wie Oskar, Paule und Mathilda in die Kita gehen können, zahlen Eltern in der Börde ganz unterschiedliche Beiträge.

Haldensleben - Die Kosten für die Kinderbetreuung in Sachsen-Anhalt unterscheiden sich von Kommune zu Kommune erheblich. Auch im Landkreis Börde liegen die Beiträge für Kitas, Krippen und Horte teilweise weit auseinander. So zahlen Eltern in Flechtingen über hundert Euro mehr für die Unterbringung ihres Kindes in einer Krippe als etwa in Haldensleben.